BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 31 ottobre 2020

(Di venerdì 30 ottobre 2020)di31: Dopo che Sanchez ha paventato l’idea che Flo (Katrina Bowden) possa aiutare le autorità a smontare il giro di falsificazione di documenti usati da Reese, il detective si reca in ospedale per chiarire le dinamiche della caduta di Thomas (Matthew Atkinson).Leggi anche: Un posto al sole: NIKO allo Studio Leone? Beatrice lo contatta e…Shauna (Denise Richards) cerca di spiegare a Quinn (Rena Sofer) la posizione che lei e Flo hanno avuto nello scambio di culle, sperando di ottenere l’aiuto della reticente amica. Ecco una foto dell’episodio con Eric (John McCook) e Quinn: Eric e Quinn di/ Foto BBL Distribution: ...

Anche oggi venerdì 30 settembre va in onda una puntata cruciale di Beautiful , la storica soap opera che va in onda ogni giorno su Canale5 ...