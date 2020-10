Battipaglia | palazzetto all’Asl “per i tamponi alla popolazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “Con Delibera di Giunta n. 187, approvata giovedì, abbiamo deciso di concedere all’Asl territorialmente competente, in comodato d’uso gratuito e per il tempo necessario a superare l’attuale situazione di emergenza sanitaria, un’ala del ‘Pala Schiavo’, sito in Via Giordano in località Taverna al fine di potervi insediare un’ unità speciale di Continuità Assistenziale (c.d.U.S.C.A)”. Lo comunica il sindaco Cecilia Francese che pubblica anche le foto dei lavori di adeguamento della struttura sportiva. “L’U.S.C.A – continua – presterà servizio dalle ore 8 e sino alle 20 e si occuperà di effettuare iper la prevenzione sul territorio. Questa ...