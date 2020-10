“Basta ai tagli, sì ai nuovi investimenti”. Come in 20 anni hanno fatto a brandelli il sistema sanitario (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Laura Almerico. La situazione emergenziale legata alla pandemia di Covid19 ha messo ben in evidenza le debolezze strutturali del nostro sistema sanitario nazionale, debolezze dovute ai massicci disinvestimenti operanti negli ultimi venti anni a spese della salute dei cittadini. Anziché ristrutturare un sistema oggettivamente fonte di sprechi e ruberie da parte di amministratori senza scrupoli seguendo i principi del value based healthcare, si è preferito operare tagli spesso indiscriminati, indebolendo la rete sanitaria su tutto il territorio nazionale. Il fatto, poi, che la politica sanitaria sia decisa dalle regioni, creando di fatto 20 sistemi sanitari diversi lungo la penisola, ha contribuito a creare delle centrali di potere e di spreco ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 30 ottobre 2020) di Laura Almerico. La situazione emergenziale legata alla pandemia di Covid19 ha messo ben in evidenza le debolezze strutturali del nostronazionale, debolezze dovute ai massicci disinvestimenti operanti negli ultimi ventia spese della salute dei cittadini. Anziché ristrutturare unoggettivamente fonte di sprechi e ruberie da parte di amministratori senza scrupoli seguendo i principi del value based healthcare, si è preferito operarespesso indiscriminati, indebolendo la rete sanitaria su tutto il territorio nazionale. Il, poi, che la politica sanitaria sia decisa dalle regioni, creando di20 sistemi sanitari diversi lungo la penisola, ha contribuito a creare delle centrali di potere e di spreco ...

leone_monti : @DavideFalchieri @AngioGiovinazzo @Rs10705840 @vfeltri Sì assumiamo quelli al primo anno, anche basta cazzate! ci v… - lupecchioli : @butera_linda Per controllare basta vedere i tagli alla Sanità degli ultimi 10 anni e sentire i medici. - Frances92869575 : @fanpage Ma dico io anziché intervistare Zangrillo medico della più ricca sanità d'Europa, che facciano le intervis… - KatyRemy : @saccocciona @CalaminiciM Basta che le tagli prima di metterle in forno, se no esplodono, probabilmente - pordenoneoggi : Passoni “salviamo Pordenone. Basta con i tagli degli alberi” -

Ultime Notizie dalla rete : “Basta tagli Consumi, è l’ora del «safety shopping»: ecco come sono cambiati i nostri acquisti in pochi mesi Corriere della Sera