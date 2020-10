Basket: Marco Cusin alla Fortitudo Bologna, ritorna in Serie A dopo l’annata a Caserta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Marco Cusin è un nuovo giocatore della Fortitudo Bologna. Il centro che per anni ha tenuto in piedi le sorti del ruolo in Nazionale si è accordato con la Effe, che deve far fronte a un numero importante di assenze e anche alla qualità delle stesse (Ethan Happ infortunato, Tre’Shaun Fletcher positivo al Covid-19, Matteo Fantinelli anche lui con problemi fisici e Pietro Aradori che si è fatto male nel corso della sfida a Bamberg in Champions League). Cusin, che debutterà già domenica in quel di Brindisi, è alla sua tredicesima maglia in carriera a livello professionistico, dopo aver vestito quelle di Trieste, Biella, Ferrara, Fabriano, Cremona (due volte e in situazioni diverse), Pesaro, Cantù, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020)è un nuovo giocatore della. Il centro che per anni ha tenuto in piedi le sorti del ruolo in Nazionale si è accordato con la Effe, che deve far fronte a un numero importante di assenze e anchequalità delle stesse (Ethan Happ infortunato, Tre’Shaun Fletcher positivo al Covid-19, Matteo Fantinelli anche lui con problemi fisici e Pietro Aradori che si è fatto male nel corso della sfida a Bamberg in Champions League)., che debutterà già domenica in quel di Brindisi, èsua tredicesima maglia in carriera a livello professionistico,aver vestito quelle di Trieste, Biella, Ferrara, Fabriano, Cremona (due volte e in situazioni diverse), Pesaro, Cantù, ...

A2 Femminile - Trasferta difficile a Selargius per un rigenerato Jolly Acli Basket Livorno

Seconda portata del trittico sardo per il Jolly Acli Basket Livorno, che dopo il Cus Cagliari e prima della Virtus, vola verso l’isola meravigliosa per affrontare il San Salvatore Selargius. Una ...

