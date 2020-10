Basket, Eurolega 2020/2021: risultati e classifica della regular season (Di venerdì 30 ottobre 2020) risultati e classifica della regular season di Eurolega 2020/2021. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzione della scorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti i risultati e la classifica aggiornata. classifica 1. Zalgiris Kaunas 10 (5V 1P) 2. Barcellona 10 (5V 1P) 3. Bayern Monaco 8 (4V 2P) 4.Olimpia Milano 6 (3V 1P) 5. Valencia Basket 6 (3V 2P) 6. Olympiacos 6 (3V 3P) 7. Fenerbahce 6 (3V 3P) 8. CSKA Mosca 6 (3V ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020)di. La massima competizione cestistica del continente è ripartita con la stessa formula dopo l’interruzionescorsa stagione. Diciotto le compagini al via che concorrono per gli otto posti valevoli i quarti di finale al termine delle trentaquattro partite di stagione regolare. Di seguito tutti ie laaggiornata.1. Zalgiris Kaunas 10 (5V 1P) 2. Barcellona 10 (5V 1P) 3. Bayern Monaco 8 (4V 2P) 4.Olimpia Milano 6 (3V 1P) 5. Valencia6 (3V 2P) 6. Olympiacos 6 (3V 3P) 7. Fenerbahce 6 (3V 3P) 8. CSKA Mosca 6 (3V ...

MatteoPuzzuoli : Attenzione avvistato Giannis al Pireo per ricevere lezioni da Larkin sul tiro da tre ?? Che bella scorpacciata di b… - belalugosisdea : @EL10juve @pisto_gol Hanno paura che vada a finire come nel basket dove l'Eurolega che vale molto di più della Champions della Fiba. - LandolfoNico : Eurolega: Jarell Eddie ed il tiro da tre in valigia - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Ripresa Real Madrid: 100-82 contro il Bayern Monaco - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Basket #Euroleague Zalgiris, colpo esterno! A Villeurbanne Grigonis mattatore -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Eurolega Basket, Eurolega 2020-2021: il Real Madrid travolge il Bayern Monaco, il Fenerbahce espugna Tel Aviv OA Sport Basket, Eurolega 2020/2021: rimonta clamorosa del Barcellona, ok Efes e Khimki

A causa del rinvio dell’incontro Olimpia Milano-Alba Berlino, stasera venerdì 30 ottobre si sono disputati solamente tre match valevoli per la sesta giornata della regular season di Eurolega 2020/2021 ...

EuroLega, 6ª gironata: Il Barcellona è cinico ed espugna Vitoria nonostante un super Polonara

L’aveva quasi portata a casa giocando un’altra partita da fenomeno il nostro Achille; ma questo Barcellona è ancora troppo forte per un Baskonia volitivo e battagliero ma che si deve arrendere sotto i ...

A causa del rinvio dell’incontro Olimpia Milano-Alba Berlino, stasera venerdì 30 ottobre si sono disputati solamente tre match valevoli per la sesta giornata della regular season di Eurolega 2020/2021 ...L’aveva quasi portata a casa giocando un’altra partita da fenomeno il nostro Achille; ma questo Barcellona è ancora troppo forte per un Baskonia volitivo e battagliero ma che si deve arrendere sotto i ...