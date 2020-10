Basket, Eurolega 2020/2021: rimonta clamorosa del Barcellona, ok Efes e Khimki (Di venerdì 30 ottobre 2020) A causa del rinvio dell’incontro Olimpia Milano-Alba Berlino, stasera venerdì 30 ottobre si sono disputati solamente tre match valevoli per la sesta giornata della regular season di Eurolega 2020/2021. Ad aprire le danze è stata la sfida tra il Khimki e la Stella Rossa, con i russi favoriti alla vigilia e bravi a rispettare il pronostico trionfando per 83-77. Nonostante le due compagini si siano divise equamente i quattro parziali, i padroni di casa hanno messo a segno più punti e, trascinati da un ispirato Errick McCollum, miglior marcatore della serata con 23 punti, hanno ottenuto la vittoria. Successo anche per l’Anadolu Efes, che ha avuto la meglio dell’Olympiacos per 84-79. La compagine turca ha chiuso il primo tempo avanti di sei lunghezze ed è stata ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) A causa del rinvio dell’incontro Olimpia Milano-Alba Berlino, stasera venerdì 30 ottobre si sono disputati solamente tre match valevoli per la sesta giornata della regular season di. Ad aprire le danze è stata la sfida tra ile la Stella Rossa, con i russi favoriti alla vigilia e bravi a rispettare il pronostico trionfando per 83-77. Nonostante le due compagini si siano divise equamente i quattro parziali, i padroni di casa hanno messo a segno più punti e, trascinati da un ispirato Errick McCollum, miglior marcatore della serata con 23 punti, hanno ottenuto la vittoria. Successo anche per l’Anadolu, che ha avuto la meglio dell’Olympiacos per 84-79. La compagine turca ha chiuso il primo tempo avanti di sei lunghezze ed è stata ...

EuroLega, 6ª gironata: Il Barcellona è cinico ed espugna Vitoria nonostante un super Polonara

