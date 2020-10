Basket, Eurolega 2020-2021: i risultati del 30 ottobre. Il Barcellona vince il derby con il Baskonia, ok Khimki ed Efes (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tre le partite di questa serata di Eurolega. Quarta vittoria consecutiva per il Barcellona, che vince il derby spagnolo contro il Baskonia per 72-71. Una sfida combattutissima e che si è decisa solamente nei secondi finali, con la stoppata decisiva di Nikola Mirotic su Alex Peters. E’ proprio il lungo spagnolo a fare la differenza con 18 punti, mentre al Baskonia non bastano i 15 punti di Zoran Dragic e i 14 di un ottimo ancora Achille Polonara BIG players make BIG plays!@NikolaMirotic33 seals the game with the BLOCK!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qaVcJDfoco — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2020 Ritorna Shane Larkin (15 punti) e l’Efes espugna il campo dell’Olympiacos per 84-79. Un match ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono tre le partite di questa serata di. Quarta vittoria consecutiva per il, cheilspagnolo contro ilper 72-71. Una sfida combattutissima e che si è decisa solamente nei secondi finali, con la stoppata decisiva di Nikola Mirotic su Alex Peters. E’ proprio il lungo spagnolo a fare la differenza con 18 punti, mentre alnon bastano i 15 punti di Zoran Dragic e i 14 di un ottimo ancora Achille Polonara BIG players make BIG plays!@NikolaMirotic33 seals the game with the BLOCK!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/qaVcJDfoco — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 30,Ritorna Shane Larkin (15 punti) e l’espugna il campo dell’Olympiacos per 84-79. Un match ...

A causa del rinvio dell'incontro Olimpia Milano-Alba Berlino, stasera venerdì 30 ottobre si sono disputati solamente tre match valevoli per la sesta giornata della regular season di Eurolega 2020/2021

