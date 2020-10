Barcellona | Koeman | “Dimissioni Bartomeu? Non vedo come possano influenzarmi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) L’allenatore del, Ronald, dopo il successo in Champions League contro la Juventus, è concentrato sulla gara di Liga di domani sera con l’Alaves. Nel corso della classica conferenza stampa di vigilia il tecnico olandese ha espresso il proprio pensiero anche sulle recenti dimissioni del presidente del club, Josep Maria: “Non socio’ possa influenzarmi. Sono cose fuori dal mio controllo: io sto solo lavorando duramente per cercare di vincere dei trofei. Per il resto, e’ questione di aspettare un po’ di tempo. Parlano di cambiamenti ma non sono nervoso. Sono concentrato sul mio lavoro. So che da oggi i candidati parleranno dei loro progetti: vedremo chi sara’ il futuro presidente”.