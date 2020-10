Barbara D’Urso è ‘quasi zia’, la sorella Eleonora è incinta (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Sono quasi zia” scrive Barbara D’Urso sui social. La sorella Eleonora è infatti incinta e sta per dare alla luce la piccola Sofia, prima figlia dal marito Michele Olmo, sposato nel 2016. La conduttrice Mediaset posta una foto di Eleonora con un pancione ormai prossimo al traguardo. La gravidanza di Eleonora d’Urso “Ramm’ nu vasiell’ … Che ce sta na surpresiell’”, ovvero “Dammi un bacino, che c’è una piccola sorpresa” aveva scritto quest’estate Michele Olmo su Instagram a corredo di un tenero post nel quale baciava la moglie. View this post on Instagram Ramm’ nu vasiell’ … ⛰⛰⛰ Che ce sta na surpresiell’ . ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Sono quasi zia” scriveD’Urso sui social. Laè infattie sta per dare alla luce la piccola Sofia, prima figlia dal marito Michele Olmo, sposato nel 2016. La conduttrice Mediaset posta una foto dicon un pancione ormai prossimo al traguardo. La gravidanza did’Urso “Ramm’ nu vasiell’ … Che ce sta na surpresiell’”, ovvero “Dammi un bacino, che c’è una piccola sorpresa” aveva scritto quest’estate Michele Olmo su Instagram a corredo di un tenero post nel quale baciava la moglie. View this post on Instagram Ramm’ nu vasiell’ … ⛰⛰⛰ Che ce sta na surpresiell’ . ...

