Barbara D'Urso è felicissima per un nuovo arrivo in famiglia (Di venerdì 30 ottobre 2020) È in arrivo a casa D'Urso una bimba che sta facendo molto felice la nota conduttrice, la quale ha pubblicato una foto piena di emozione Barbara D'Urso è incontenibile, non sta in sé la bellissima presentatrice 63enne. Carmelita si sta preparando per diventare zia. Sua sorella, Eleonora D'Urso, sta per partorire nei prossimi giorni.

AleMoscetta81 : Oggi calma come Vittorio Sgarbi quando sta da Barbara D'Urso. - nandupopusss : No dai... volete dirmi che esistono davvero persone che guardano Il grande fratello e/o Barbara d'Urso Maria de Filippi? - blackbladeheart : RT @camazzisfriends: amici è stato bellissimo condurre questa stronzata, mi sento molto barbara d'urso ma se continuo a fissare uno schermo… - _aglio_ : Tutti preoccupati per sto virus ma nessuno si ricorda che nel 2020 c'è ancora gente che guarda i programmi di Barbara D'Urso - gipsterius : RT @LucillaMasini: 'Mettetela voi la mascherina. Mentre noi lavoriamo il premier Conte è in tv' ha detto Salvini, ospite fisso da Barbara D…

