Barbara d’Urso diventa zia: la foto della sorella incinta (Di venerdì 30 ottobre 2020) Barbara d’Urso vive un bellissimo momento in famiglia. Sua sorella Eleonora D’Urso, infatti, sarà presto mamma di una femminuccia, rendendo quindi la conduttrice Mediaset, tra le più note della tv, finalmente zia. Il messaggio di Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha dedicato anche via social delle dolci parole per la sorella che aspetta una bambina. “Sono quasi zia… ti amo“, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una bellissima foto condivisa della sorella: mano sul pancione e sorriso sulle labbra. Una bella foto commentata anche dalla stessa sorella: “Grazie super sorella. Sarai una zia strafigherrima“, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020)d’Urso vive un bellissimo momento in famiglia. SuaEleonora D’Urso, infatti, sarà presto mamma di una femminuccia, rendendo quindi la conduttrice Mediaset, tra le più notetv, finalmente zia. Il messaggio did’Ursod’Urso ha dedicato anche via social delle dolci parole per lache aspetta una bambina. “Sono quasi zia… ti amo“, ha scritto sul suo profilo Instagram commentando una bellissimacondivisa: mano sul pancione e sorriso sulle labbra. Una bellacommentata anche dalla stessa: “Grazie super. Sarai una zia strafigherrima“, ...

