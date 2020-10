Bancomat manomesso e telecamere ko | misterioso colpo a Milano Bottino | 38mila euro

(Di venerdì 30 ottobre 2020), 30 ottobre 2020 - Lo sportellodi una banca di, in via Ferrieri, è statonella notte da ladri che hanno portato via oltre. La polizia è stata avvertita ...

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bancomat manomesso a Milano: bottino da oltre 38mila euro - Filo2385Filippo : RT @SkyTG24: Bancomat manomesso a Milano: bottino da oltre 38mila euro - willycuba65 : RT @SkyTG24: Bancomat manomesso a Milano: bottino da oltre 38mila euro - SkyTG24 : Bancomat manomesso a Milano: bottino da oltre 38mila euro -

Ultime Notizie dalla rete : Bancomat manomesso

IL GIORNO

Milano, 30 ottobre 2020 -Lo sportello bancomat di una banca di Milano, in via Ferrieri, è stato manomesso nella notte da ladri che hanno portato via oltre 38mila euro. La polizia è stata avvertita ...Google Pay, che da poco si è rifatta il look, ha recentemente espanso il proprio catalogo di istituti bancari supportati in Italia. Ora infatti, dopo l'integrazione con Intesa San Paolo guadagnata orm ...