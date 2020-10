Bambina di 6 anni azzannata alla testa da due cani: condizioni gravissime (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ore di tensione a Capena, provincia di Roma. Una Bambina di 6 anni è stata azzannata da due cani mentre tornava a casa da scuola con la madre. Nelle ultime ore è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, perchè le sue condizioni sono critiche. Provvedimenti in corso per la padrona dei cani responsabili dell’aggressione. Bimba azzannata dai cani: cosa è successo È successo attorno alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre. La piccola era scesa dallo scuolabus e stava tornando a casa insieme alla madre, quando all’improvviso due rottweiler l’hanno attaccata. Secondo quanto riportano le fonti, i due animali avrebbero in qualche modo superato una recinzione nei pressi ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) Ore di tensione a Capena, provincia di Roma. Unadi 6è statada duementre tornava a casa da scuola con la madre. Nelle ultime ore è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, perchè le suesono critiche. Provvedimenti in corso per la padrona deiresponsabili dell’aggressione. Bimbadai: cosa è successo È successo attorno alle ore 17 di mercoledì 28 ottobre. La piccola era scesa dallo scuolabus e stava tornando a casa insiememadre, quando all’improvviso due rottweiler l’hanno attaccata. Secondo quanto riportano le fonti, i due animali avrebbero in qualche modo superato una recinzione nei pressi ...

Ultime Notizie dalla rete : Bambina anni Bimba di sei anni sbranata da due cani: i chirurghi le hanno ricostruito la testa, è in coma Fanpage.it Bambino di 5 anni cade dal balcone in valle Vigezzo: portato a Torino con un trauma cranico

E’ stato portato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 5 anni che oggi è caduto dal balcone a Coimo, frazione di Druogno, in valle Vigezzo. Il volo di circa due metri è ...

Covid, De Luca: “Bimba piange per andare a scuola? È ogm”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha indetto una diretta social per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus.

E' stato portato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino il bambino di 5 anni che oggi è caduto dal balcone a Coimo, frazione di Druogno, in valle Vigezzo. Il volo di circa due metri è ...