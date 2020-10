Ballando con le Stelle | altri due stop Il ‘medical drama’ di Milly Carlucci | “Marco De Angelis è particolarmente grave”

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Acon leè ancora ‘medical drama‘. Dopo lodi Samuel Peron e Daniele Scardina colpiti dal Covid 19, la caduta di Elisa Isoardi e Alessandra Mussolini e l’intervento chirurgico per appendicite di Raimondo Todaro il programma disi trova alle prese con un’altra gatta da pelare: Lucrezia Lando e Marco Decostretti a unoa causa di un’intossicazione alimentare. Ad annunciarlo la stessa conduttrice in video postato sul suo profilo Instagram: “Settimana ancora una volta difficile per il nostro ‘medical dramà. Lucrezia Lando e Marco Desono stati tutti e due colpiti da una intossicazione alimentare, nel caso di Marco...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ??Torneo #BallandoConTe ?? Sostieni #GiovanniLupi e #LiviaNulli con un ?? #BallandoConLeStelle - MezzogiornoRai1 : 'Il ballo mi aiuterà tantissimo con la boxe' #DanieleScardina #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai #ESempreMezzogiorno - andvalentini : @frankieboy_1979 @realvarriale Ballando con le stelle!!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

Fredella è stato ospite sul finale di puntata, quando l’argomento di dibattito era Ballando con le Stelle, alla luce della nuova puntata di domani sera. Lo show condotto da Milly Carlucci è come al ...Scuse arrivate grazie a Storie Italiane: Guillermo Mariotto in ginocchio per Rossella Erra chiude la polemica iniziata sabato scorso a Ballando con le Stelle. In difesa di Guillermo Mariotto in ...