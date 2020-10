Bake Off Italia come Uomini e Donne (Di sabato 31 ottobre 2020) Bake Off 2020 - Sara e Philippe Dal grembiule blu all’eliminazione: questo, in sintesi, il destino di “mamma” Alessandra, concorrente di Bake Off Italia che ha dovuto abbandonare la gara al termine della nona puntata, dopo essere risultata la migliore nella precedente. Un destino beffardo che, si spera, spinga gli aspiranti pasticceri ancora in gioco a non adagiarsi, perchè tutto può cambiare in fretta e i giochi sono ancora apertissimi. La nona puntata del Bakery show ha offerto ricette nuove e particolari, incorniciate dalla presenza del giudice speciale Chef Hiro, che ha affiancato per tutte e tre le prove Ernst Knam e Damiano Carrara: dai dolci orientali della prova creativa, così lontani dal gusto dei concorrenti, fino alla Fault Line Cake della prova a sorpresa, un dolce ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 31 ottobre 2020)Off 2020 - Sara e Philippe Dal grembiule blu all’eliminazione: questo, in sintesi, il destino di “mamma” Alessandra, concorrente diOffche ha dovuto abbandonare la gara al termine della nona puntata, dopo essere risultata la migliore nella precedente. Un destino beffardo che, si spera, spinga gli aspiranti pasticceri ancora in gioco a non adagiarsi, perchè tutto può cambiare in fretta e i giochi sono ancora apertissimi. La nona puntata delry show ha offerto ricette nuove e particolari, incorniciate dalla presenza del giudice speciale Chef Hiro, che ha affiancato per tutte e tre le prove Ernst Knam e Damiano Carrara: dai dolci orientali della prova creativa, così lontani dal gusto dei concorrenti, fino alla Fault Line Cake della prova a sorpresa, un dolce ...

