Bake Off Italia 2020, chef Hiro ospite della nona puntata

Bake Off Italia 8 ha ormai ampiamente superato il giro di boa e si prepara alla sua nona puntata in onda questa sera, venerdì 30 ottobre 2020, dalle 21.20 su Real Time (DTT, 31). Per l'occasione c'è un ospite speciale: ad affiancare i giudici fissi Ernst Knam e Damiano Carrara arriva per la prima volta sotto il tendone di Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore, lo chef Hirohiko Shoda, noto ai più come chef Hiro. Per molto tempo alla guida del 3 stelle Michelin Le Calandre di Padova, chef Hiro si dedica questa volta alla cucina Italiana, che dice essere molto vicina a quella giapponese, forse per consolare i concorrenti reduci dalle ...

