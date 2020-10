Badminton, Europei Junior Lahti 2020: Serbia-Italia 4-1. Termina il torneo degli azzurrini (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nella seconda giornata del Gruppo 3 degli Europei Junior a squadre 2020 che si stanno svolgendo a Lahti, in Finlandia, da ieri al 2 novembre, l’Italia è stata sconfitta per 1-4 dalla Serbia, testa di serie numero 3, e così è stata eliminata dal torneo. In seguito al ritiro della Lituania, a causa di un doppio caso di positività al Coronavirus, è stata cancellata la sfida di domani, sabato 31 ottobre, alle ore 08.00 Italiane, e così gli azzurrini non torneranno più in campo. La finalissima è in programma lunedì 2 novembre alle ore 09.00 Italiane. I RISULTATI DEL 30 OTTOBRE Serbia-Italia 4-1 1 XD ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nella seconda giornata del Gruppo 3a squadreche si stanno svolgendo a, in Finlandia, da ieri al 2 novembre, l’è stata sconfitta per 1-4 dalla, testa di serie numero 3, e così è stata eliminata dal. In seguito al ritiro della Lituania, a causa di un doppio caso di positività al Coronavirus, è stata cancellata la sfida di domani, sabato 31 ottobre, alle ore 08.00ne, e così glinon torneranno più in campo. La finalissima è in programma lunedì 2 novembre alle ore 09.00ne. I RISULTATI DEL 30 OTTOBRE4-1 1 XD ...

