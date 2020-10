Aumentano i contagi, peggiorano le percentuali: la drammatica fotografia scattata dal rapporto sulla Sardegna (Di venerdì 30 ottobre 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Arriva il nuovo Dpcm, attenzione su scuole, locali e… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… All'ospedale di Tempio chiude il ... Leggi su galluraoggi (Di venerdì 30 ottobre 2020) , Visited 1 times, 1 visits today, Notizie Simili: Arriva il nuovo Dpcm, attenzione su scuole, locali e… DPCM 24 ottobre, calcio regionale sospeso,… All'ospedale di Tempio chiude il ...

ispionline : I contagi da #Covid19 aumentano in #Europa: come ritardare il #lockdown? L’isolamento selettivo degli anziani pot… - fanpage : L'immunità di gregge è fallita. In #Svezia picco di contagi #covid - Tg3web : La svolta del Governo dopo un'altra giornata di numeri preoccupanti. Oggi aumentano i morti e continua a crescere l… - trescogli : @Lelemarga1 Se i contagi aumentano e la ricezione ospedaliera va in crisi il lockdown sarà una conseguenza. Non è u… - enriconardelli : RT @editoreruggeri: Perché dopo 31 (trentuno) settimane (settimane) di lockdown in Argentina aumentano i contagi e il 41% dei cittadini è s… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumentano contagi Aumentano contagi in Piemonte, servono posti letto Agenzia ANSA Covid, contagi in crescita a Vieste. Il sindaco: “Il sistema è andato in crisi”

fa il punto sulla situazione dei contagi nella cittadina garganica Vieste (FG) – “La situazione si sta complicando a Vieste. Il numero dei casi aumenta di giorno in giorno: ad oggi siamo arrivati a 37 ...

Scuola, Stefàno (Pd) a Emiliano: "Compromesso su didattica e potenziamento trasporto"

Tuttavia, se a prima vista i numeri legati alla scuola appaiono non confortare la scelta del governatore, va ricordato che oggi in Puglia i contagi sono cinque volte quelli di marzo e le proiezioni ...

fa il punto sulla situazione dei contagi nella cittadina garganica Vieste (FG) – “La situazione si sta complicando a Vieste. Il numero dei casi aumenta di giorno in giorno: ad oggi siamo arrivati a 37 ...Tuttavia, se a prima vista i numeri legati alla scuola appaiono non confortare la scelta del governatore, va ricordato che oggi in Puglia i contagi sono cinque volte quelli di marzo e le proiezioni ...