Attenzione al brufolo assassino | schiacciarli può costare la vita

Leggi su improntaunika

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Redazione Punti neri e brufoli possono mettere in pericola la salute e portare persino alla morte se si è particolarmente sfortunati. Schiacciare i brufoli è una tentazione per chiunque ne veda uno sul proprio volto, ma ci sono zone, in particolare quella definita triangolo pericoloso, che possono portare l’eventuale infezione procurata dall’escrescenza direttamente al cervello. Il …alpuòlaImpronta Unika.