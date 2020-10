Attentato Nizza, Marek Halter: "Occidente sotto attacco. Francia lasciata da sola" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scrittore accusa Ue e Usa: non difendono i nostri valori minacciati "Macron è coraggioso, ma deve fare appello ai musulmani moderati" Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scrittore accusa Ue e Usa: non difendono i nostri valori minacciati "Macron è coraggioso, ma deve fare appello ai musulmani moderati"

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - Ariel2575 : RT @ilgiornale: Toni Capuozzo commenta in un duro post su Facebbok l'attentato di Nizza: 'Sui barconi non c'è chi scappa dalla guerra'. 'Vi… - iordyfox : RT @ivocamic: #TERRORISTI CHE ARRIVANO CON GLI SBARCHI non è la prima volta ALLARME IGNORATO DAL #GOVERNO preoccupato solo di mettere in #C… -