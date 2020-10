Attentato Nizza, Aoussaoui arrivato in città il giorno prima da Parigi. Arrestato un 47enne: forse lo ha sentito 24 ore prima dell’attacco (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahim Aoussaoui era arrivato a Nizza solo il giorno prima dell’Attentato. Partito da Parigi in treno, l’Attentatore che nella mattinata di giovedì ha sferrato l’attacco armato di coltello alla cattedrale di Notre-Dame nel quale ha ucciso tre persone è arrivato nella città francese con l’unico obiettivo di portare a termine l’Attentato. Lo ha fatto sapere il procuratore antiterrorismo francese, Jean-Francois Ricard, e lo confermano anche le dichiarazioni dei familiari che la sera di mercoledì hanno ricevuto un messaggio con la foto della basilica in cui il 21enne diceva al fratello di voler passare lì la notte. Il giovane, continuano dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brahimerasolo ildell’. Partito dain treno, l’re che nella mattinata di giovedì ha sferrato l’attacco armato di coltello alla cattedrale di Notre-Dame nel quale ha ucciso tre persone ènella città francese con l’unico obiettivo di portare a termine l’. Lo ha fatto sapere il procuratore antiterrorismo francese, Jean-Francois Ricard, e lo confermano anche le dichiarazioni dei familiari che la sera di mercoledì hanno ricevuto un messaggio con la foto della basilica in cui il 21enne diceva al fratello di voler passare lì la notte. Il giovane, continuano dalla ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - dandydundyda : RT @Don_Lazzara: #Francia: il terribile attentato di matrice islamica a #Nizza, non è opera di 'pazzi che vanno fermati', ma di un terroris… - clikservernet : Attentato Nizza, Aoussaoui arrivato in città il giorno prima da Parigi. Arrestato un 47enne: forse lo ha sentito 24… -