Attentato in Francia: risposta del ministro Lamorgese alle polemiche (Di venerdì 30 ottobre 2020) A seguito di tutte le polemiche portate avanti soprattutto dall’opposizione dopo l’Attentato in Francia, il ministro Lamorgese ha deciso di rispondere. A seguito dell’Attentato di ieri in Francia l’opinione pubblica mondiale è rimasta sconvolta ed incredula davanti all’efferatezza degli omicidi di cui si è macchiato il killer. Tantissimi leader, di tutta Europa e non, hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) A seguito di tutte leportate avanti soprattutto dall’opposizione dopo l’in, ilha deciso di rispondere. A seguito dell’di ieri inl’opinione pubblica mondiale è rimasta sconvolta ed incredula davanti all’efferatezza degli omicidi di cui si è macchiato il killer. Tantissimi leader, di tutta Europa e non, hanno … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - TgLa7 : Francia, #Nizza: le vittime dell'attentato terroristico salgono a tre, decapitata una donna - Agenzia_Ansa : Le campane risuoneranno in tutte le chiese della #Francia alle 15 in segno di lutto dopo l'attentato di #Nizza… - marcodelucact60 : RT @GiancarloDeRisi: Francia, dopo l'attentato di Nizza. Generazione identitaria manifesta contro i musulmani col sostegno della #PoliziaNa… - il_Maggiore : RT @marcosalvati: Lo sciacallo chiede scusa alla Francia per l’attentato di Nizza. Poi fai un giretto su Google e… -