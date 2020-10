Attentato di Nizza: la Francia si blinda, l'italietta polemizza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre la Francia sotto shock per il sanguinoso Attentato di Nizza, dichiara guerra all'islamismo interno ed esterno, l'italietta si impaluda in miserrime polemiche interne innescate dalla destra e ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Mentre lasotto shock per il sanguinosodi, dichiara guerra all'islamismo interno ed esterno, l'si impaluda in miserrime polemiche interne innescate dalla destra e ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - loanartemisia : RT @TeresaBellanova: Addossare alla ministra #Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a #Nizza, solo perchè il… - Tino44588447 : RT @TeresaBellanova: Addossare alla ministra #Lamorgese responsabilità per l'attentato terroristico avvenuto ieri a #Nizza, solo perchè il… -