Attacco Nizza, un altro arresto. Il killer era sbarcato a Lampedusa. Il video (Di venerdì 30 ottobre 2020) Attacco Nizza, un altro arresto Il killer era sbarcato a Lampedusa , 30 ott. (askanews) – Fiori, candele e la foto del sacrestano. Nizza omaggia e piange i tre morti dell'attentato alla basilica di Notre-Dame-de-l'Assomption brutalmente uccisi con un coltello. La polizia ha arrestato anche un altro uomo di 47 anni sospettato di aver avuto contatti con l'attentatore alla vigilia dell'Attacco. Il presunto autore, invece, Brahim Aoussaoui, un tunisino di 21 anni, è stato fermato dalla polizia che gli ha sparato contro 14 volte e ha continuato a urlare "Dio è grande", "Allahu Akbar" anche mentre veniva curato. Era arrivato in Francia il 9 ottobre ...

