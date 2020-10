Attacco Nizza, arrestato sospetto per contatti con killer (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parigi, 30 ott. (Adnkronos) - Le autorità francesi hanno arrestato un uomo di 47 anni nell'ambito delle indagini sull' Una donna brasiliana è tra le tre vittime. Lo ha confermato il governo del Paese sudamericano. "Dite ai miei figli che li amo", ha detto la donna, sui 40 anni, prima di morire, secondo quanto riferito dalla tv francese 'Bfmtv'. Le altre vittime sono un uomo di 45 anni, padre di due ragazze, che era il sacrestano della cattedrale di Notre Dame e una donna sui 60 anni. "Non siamo in guerra contro una religione, ma contro un'ideologia, l'ideologia islamista". Lo ha dichiarato in un'intervista a 'Rtl' il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, all'indomani dell'Attacco a Nizza. "Siamo in guerra contro un nemico che è sia interno che esterno", ha commentato il ministro prima di ammonire i ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Parigi, 30 ott. (Adnkronos) - Le autorità francesi hannoun uomo di 47 anni nell'ambito delle indagini sull' Una donna brasiliana è tra le tre vittime. Lo ha confermato il governo del Paese sudamericano. "Dite ai miei figli che li amo", ha detto la donna, sui 40 anni, prima di morire, secondo quanto riferito dalla tv francese 'Bfmtv'. Le altre vittime sono un uomo di 45 anni, padre di due ragazze, che era il sacrestano della cattedrale di Notre Dame e una donna sui 60 anni. "Non siamo in guerra contro una religione, ma contro un'ideologia, l'ideologia islamista". Lo ha dichiarato in un'intervista a 'Rtl' il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, all'indomani dell'. "Siamo in guerra contro un nemico che è sia interno che esterno", ha commentato il ministro prima di ammonire i ...

Pontifex_it : Sono vicino alla comunità cattolica di #Nizza, in lutto per l’attacco che ha seminato morte in un luogo di preghier… - Capezzone : A meno di miei errori, dei quali eventualmente mi scuso, apprendo che il Presidente della Repubblica, a proposito d… - GiuseppeConteIT : Il vile attacco che si è consumato a Nizza non scalfisce il fronte comune a difesa dei valori di libertà e pace. Le… - Carmela_oltre : RT @radio3mondo: La Turchia condanna fermamente l'attacco di Nizza, ma chiede alla leadership francese di evitare ulteriori retoriche anti-… - frabarraco : RT @aboubakar_soum: Profondo dolore per il disumano attacco consumatosi a #Nizza. Cordoglio per i familiari delle vittime, condoglianza ai… -