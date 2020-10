Attacco al Governo su tutti i fronti: si rischia l’implosione (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’intervento del capogruppo Marcucci al Senato ha scosso il PD e l’intero Governo. Zingaretti prova a spegnere i fuochi di un conflitto È l’anno peggiore sotto tanti aspetti. L’economia è in picchiata, il dissenso del popolo è palpabile dopo le tantissime proteste scoppiate in tutte le piazze italiane, la pandemia nella sua seconda ondata sembra non dar tregua al vecchio continente. È un ritorno al Medioevo: rivolte, pandemie e fame. Ma non è l’anno migliore neanche per l’esecutivo che si trova a fronteggiare emergenze di ogni tipo; in più il Governo Conte – Di Maio – Zingaretti legato già da un filo molto sottile, rischia di restare con nulla in mano e di precipitare rovinosamente a terra. Ma cosa sta succedendo? Siamo ormai senza ombra di ... Leggi su zon (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’intervento del capogruppo Marcucci al Senato ha scosso il PD e l’intero. Zingaretti prova a spegnere i fuochi di un conflitto È l’anno peggiore sotto tanti aspetti. L’economia è in picchiata, il dissenso del popolo è palpabile dopo le tantissime proteste scoppiate in tutte le piazze italiane, la pandemia nella sua seconda ondata sembra non dar tregua al vecchio continente. È un ritorno al Medioevo: rivolte, pandemie e fame. Ma non è l’anno migliore neanche per l’esecutivo che si trova a fronteggiare emergenze di ogni tipo; in più ilConte – Di Maio – Zingaretti legato già da un filo molto sottile,di restare con nulla in mano e di precipitare rovinosamente a terra. Ma cosa sta succedendo? Siamo ormai senza ombra di ...

ALisimberti : RT @LaVeritaWeb: Brahim Aoussaoui era arrivato sull'isola con un barcone, poi era finito a Bari. Dopo il foglio di via, è andato in Francia… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Brahim Aoussaoui era arrivato sull'isola con un barcone, poi era finito a Bari. Dopo il foglio di via, è andato in Francia… - ing_GregoriMrc : RT @LaVeritaWeb: Brahim Aoussaoui era arrivato sull'isola con un barcone, poi era finito a Bari. Dopo il foglio di via, è andato in Francia… - Supernatalin : Non vedo nessun partito dell' opposizione che mi rappresenti !! Vedo che una dx non basta contro questo governo ,de… - MassimoSantoma2 : RT @LaVeritaWeb: Brahim Aoussaoui era arrivato sull'isola con un barcone, poi era finito a Bari. Dopo il foglio di via, è andato in Francia… -