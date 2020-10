Atalanta, torna l'incubo coronavirus. Gasperini annulla la conferenza stampa: "Un positivo nel suo staff" (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'Atalanta ripiomba nell'incubo del coronavirus. Mentre Bergamo sembra "miracolosamente" risparmiata da una una seconda ondata catastrofica (qualcuno parla già di "bolla", per sottolineare le differenze con Milano), i nerazzurri sono di nuovo alle prese con i contagi. Il mister Gian Piero Gasperin è stato costretto a disertare la conferenza stampa del venerdì a causa di un caso di positività nel suo staff tecnico. In settimana il Papu Gomez aveva ammesso che la profonda depressione che aveva colpito lo sloveno Ilicic dopo il lockdown era venuta dopo che il trequartista, grande protagonista con la Dea e trascinatore in Champions League la scorsa stagione, aveva contratto il virus. Pur uscitone indenne, il peso di quel dramma collettivo aveva avuto conseguenze ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'ripiomba nell'del. Mentre Bergamo sembra "miracolosamente" risparmiata da una una seconda ondata catastrofica (qualcuno parla già di "bolla", per sottolineare le differenze con Milano), i nerazzurri sono di nuovo alle prese con i contagi. Il mister Gian Piero Gasperin è stato costretto a disertare ladel venerdì a causa di un caso di positività nel suotecnico. In settimana il Papu Gomez aveva ammesso che la profonda depressione che aveva colpito lo sloveno Ilicic dopo il lockdown era venuta dopo che il trequartista, grande protagonista con la Dea e trascinatore in Champions League la scorsa stagione, aveva contratto il virus. Pur uscitone indenne, il peso di quel dramma collettivo aveva avuto conseguenze ...

L'Atalanta ripiomba nell'incubo del coronavirus. Mentre Bergamo sembra "miracolosamente" risparmiata da una una seconda ondata catastrofica (qualcuno parla già di "bolla", per sottolineare le ...

Serie A, l’Atalanta torna alla vittoria a Crotone

L’Atalanta vuole riprendere il suo cammino spedito dopo le ... dopo il pareggio con la Roma, torneranno alla vittoria consolidando il primato: l’Udinese, che in classifica ha dietro solo Torino e ...

