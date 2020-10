Atalanta, tegola Gosens: infortunio per l’esterno nerazzurro (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brutte notizie per l’Atalanta alla vigilia del match contro il Crotone: infortunio al polpaccio per Robin Gosens Brutte notizie per l’Atalanta alla vigilia del match contro il Crotone. Nell’elenco dei convocati non figura il nome di Robin Gosens a causa di un infortunio al polpaccio. «Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Crotone-Atalanta, in programma allo stadio Scida di Crotone domani alle 15. Nell’elenco non c’è Gosens che ha avuto un problema al polpaccio nella rifinitura» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Brutte notizie per l’alla vigilia del match contro il Crotone:al polpaccio per RobinBrutte notizie per l’alla vigilia del match contro il Crotone. Nell’elenco dei convocati non figura il nome di Robina causa di unal polpaccio. «Sono 23 i calciatori convocati da mister Gian Piero Gasperini per Crotone-, in programma allo stadio Scida di Crotone domani alle 15. Nell’elenco non c’èche ha avuto un problema al polpaccio nella rifinitura» Leggi su Calcionews24.com

Brutte notizie per l'Atalanta alla vigilia del match contro il Crotone: infortunio al polpaccio per Robin Gosens ...

