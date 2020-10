Atalanta, Replay sarà Official Denim Partner fino al 2023 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Atalanta e Replay, importante brand italiano dal 1981 leader nella produzione di abbigliamento Denim e smart casualwear, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo di Partnership per tre stagioni sportive: a partire da quella in corso Replay sarà Official Denim Partner della Società nerazzurra. Matteo Sinigaglia CEO Replay: «Sono felice di poter annunciare come … L'articolo Atalanta, Replay sarà Official Denim Partner fino al 2023 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020), importante brand italiano dal 1981 leader nella produzione di abbigliamentoe smart casualwear, hanno annunciato oggi di aver raggiunto un accordo diship per tre stagioni sportive: a partire da quella in corsosaràdella Società nerazzurra. Matteo Sinigaglia CEO: «Sono felice di poter annunciare come … L'articolosaràalè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Atalanta, Replay sarà Official Denim Partner fino al 2023: Atalanta e Replay, importante brand… - CalcioFinanza : #Atalanta, #Replay sarà Official Denim Partner fino al 2023 - PaoloBrandi : #AtalantaSampdoria rigore inesistente a favore dell'Atalanta. Keita' non ha toccato Zapata ; dal replay si vede chiaramente. - LucAccio1 : @quieto62 @ispionline non voglio fare il pippone ma potresti dire a @SkySport che non è stato bello aver omesso, ne… -