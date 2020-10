Atalanta, Percassi: “Serie A complicata, dobbiamo rimanere umili” (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri, dobbiamo avere fame e rimanere umili”. L’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi ha parlato alla vigilia di Crotone-Atalanta in sostituzione all’allenatore Gian Piero Gasperini che non è potuto intervenire in conferenza stampa a causa della positività al Covid del collaboratore tecnico Cristian Raimondi. “Ci sta dispiacendo non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi, contro l’Ajax abbiamo vissuto grandi emozioni e contro il Liverpool sarà un altro grande match – ha commentato Percassi che poi parla anche delle recenti sconfitte in campionato – La Serie A è ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri,avere fame eumili”. L’amministratore delegato dell’, Lucaha parlato alla vigilia di Crotone-in sostituzione all’allenatore Gian Piero Gasperini che non è potuto intervenire in conferenza stampa a causa della positività al Covid del collaboratore tecnico Cristian Raimondi. “Ci sta dispiacendo non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi, contro l’Ajax abbiamo vissuto grandi emozioni e contro il Liverpool sarà un altro grande match – ha commentatoche poi parla anche delle recenti sconfitte in campionato – La Serie A è ...

