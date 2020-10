Atalanta, Percassi: “Champions sia stimolo per crescere. Peccato giocare contro Liverpool senza tifosi” (Di venerdì 30 ottobre 2020) In assenza della classica conferenza stampa di vigilia di campionato a causa di un caso di positività nello staff tecnico, a parlare per l'Atalanta ci ha pensato Luca Percassi, amministratore delegato della Dea. Come riportano l'Ansa e Calcio e Finanza, il dirigente ha commentato il momento della squadra tra Champions League e campionato.Percassi: Serie A e Coppa"L’Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri", ha detto Percassi. "La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l’Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col Liverpool, martedì 3 novembre, il Peccato sarà ancora ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 30 ottobre 2020) In asdella classica conferenza stampa di vigilia di campionato a causa di un caso di positività nello staff tecnico, a parlare per l'ci ha pensato Luca, amministratore delegato della Dea. Come riportano l'Ansa e Calcio e Finanza, il dirigente ha commentato il momento della squadra tra Champions League e campionato.: Serie A e Coppa"L’deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri", ha detto. "La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l’Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col, martedì 3 novembre, ilsarà ancora ...

