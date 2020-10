Atalanta, nuovo caso di Coronavirus: salta la conferenza stampa di Gasperini. I dettagli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cattive notizie per l'Atalanta.L'incubo Coronavirus continua a spaventare l'Atalanta che, dopo Toloi, si ritrova a fare i conti con un nuovo caso di positività. Ad evidenziarlo è il risultato dell'ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti staff e squadra nelle scorse ore. Si tratta, più nello specifico, di un membro dello staff di Gasperini. Positività che, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", ha fatto saltare la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini in vista del prossimo impegno in campionato della Dea. Nell'immediato, la squadra, è stata sottoposta a nuovi tamponi e resta in attesa di conoscerne l'esito prima di partire verso Crotone. Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cattive notizie per l'.L'incubocontinua a spaventare l'che, dopo Toloi, si ritrova a fare i conti con undi positività. Ad evidenziarlo è il risultato dell'ultimo giro di tamponi a cui sono stati sottoposti staff e squadra nelle scorse ore. Si tratta, più nello specifico, di un membro dello staff di. Positività che, come riportato da "La Gazzetta dello Sport", ha fattore ladi Gian Pieroin vista del prossimo impegno in campionato della Dea. Nell'immediato, la squadra, è stata sottoposta a nuovi tamponi e resta in attesa di conoscerne l'esito prima di partire verso Crotone.

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta nuovo Atalanta, nuovo caso di Coronavirus: salta la conferenza stampa di Gasperini. I dettagli Mediagol.it Covid in serie A: il Sassuolo ha positivi un calciatore e due dello staff; l'Atalanta Raimondi dello staff tecnico

Il Sassuolo ha tre nuovi casi di positività al coronavirus: un calciatore e due membri dello staff. Ad annunciarlo è la stessa società neroverde sul proprio sito ...

Atalanta, Raimondi positivo. Gasperini annulla la conferenza

La conferenza stampa dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stata annullata a causa di un nuovo contagio: a risultare positivo è stato il collaboratore tecnico ed ex calciatore ...

