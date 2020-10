Atalanta, l’ad Percassi: “Restiamo umili, dobbiamo avere fame. Svelo il vero segreto della Dea” (Di venerdì 30 ottobre 2020) "L'Atalanta deve rimanere molto umile e avere anche molta fame. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri".Lo ha detto Luca Percassi. L'amministratore delegato dell'Atalanta è intervenuto alla vigilia della sfida contro il Crotone a margine della firma del contratto triennale di partnership con il noto marchio Replay, nota azienda di abbigliamento casual che diventa Official Denim Partner (già all'attivo abbinamenti con Barcellona, PSG e Ajax). Di seguito, le sue dichiarazioni."La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l'Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col Liverpool, martedì 3 novembre, il peccato sarà ancora non avere il ... Leggi su mediagol (Di venerdì 30 ottobre 2020) "L'deve rimanere molto umile eanche molta. Guai se pensassimo di essere più bravi degli altri".Lo ha detto Luca. L'amministratore delegato dell'è intervenuto alla vigiliasfida contro il Crotone a marginefirma del contratto triennale di partnership con il noto marchio Replay, nota azienda di abbigliamento casual che diventa Official Denim Partner (già all'attivo abbinamenti con Barcellona, PSG e Ajax). Di seguito, le sue dichiarazioni."La grandissima pecca è non poter vivere la Champions League davanti ai nostri tifosi. Martedì scorso, con l'Ajax, abbiamo vissuto emozioni infinite. Col Liverpool, martedì 3 novembre, il peccato sarà ancora nonil ...

