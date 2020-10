Atalanta | Gasperini annulla la conferenza | un positivo nel gruppo squadra

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Gian Pierohato lastampa alla vigilia della gara contro il Crotone: unnelGian Pierohato lastampa alla vigilia della gara contro il Crotone. Il motivo? Un membro dello staff orobico, facente parte del, è risultatoal Coronavirus. Niente parole alla vigilia della gara da ex per il tecnico dell’. Nuovo giro di tamponi per tutto ilin vista della gara di domani che dà il via alla sesta giornata di Serie A. Leggi su Calcionews24.com