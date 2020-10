'Assenza Spettacolare'. Va in scena la protesta del mondo dello spettacolo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Manifestazione di protesta dei lavoratori dello spettacolo contro le chiusure dei luoghi dello spettacolo disposte dall'ultimo Dpcm. Variopinte e originali, ma sempre composte, hanno coinvolto le ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 ottobre 2020) Manifestazione didei lavoratoricontro le chiusure dei luoghidisposte dall'ultimo Dpcm. Variopinte e originali, ma sempre composte, hanno coinvolto le ...

Organizzata dai sindacati di categoria, in 17 città italiane, la giornata che vede uniti tutti i lavoratori e artisti dello spettacolo nel coro di protesta contro il Dpcm e nella richiesta di attenzio ...

I lavoratori dello spettacolo dal vivo manifestano in piazza: «Aiuti e sussidi sì ma anche diritti e dignità»

di Dan. Nar.Circa 200 persone, distanziate e in sicurezza, sono scese in piazza venerdì mattina a Perugia. Non solo sussidi e aiuti in un momento “difficile e drammatico” come quello attuale, ma anche ...

