' Assenza spettacolare' Va in scena la protesta del mondo dello spettacolo

Manifestazioni di protesta dei lavoratori dello spettacolo contro le chiusure dei luoghi disposte dall'ultimo Dpcm in tutta Italia: variopinte e originali, ma sempre composte, hanno coinvolto le ...

mobilitati in tutta Italia nell'ambito della manifestazione nazionale ‘l'assenza spettacolare’, che denunciano il rischio di perdere il lavoro a seguito delle misure dell'ultimo dpcm”. Così Tobia Zevi ...

Per l'Abruzzo è stata scelta, appunto, Pescara. La mobilitazione è stata chiamata "L'assenza spettacolare" per chiedere di sostenere le imprese e i loro dipendenti, sollecitando un tavolo permanente ...

mobilitati in tutta Italia nell'ambito della manifestazione nazionale ‘l'assenza spettacolare’, che denunciano il rischio di perdere il lavoro a seguito delle misure dell'ultimo dpcm”. Così Tobia Zevi ...Per l'Abruzzo è stata scelta, appunto, Pescara. La mobilitazione è stata chiamata "L'assenza spettacolare" per chiedere di sostenere le imprese e i loro dipendenti, sollecitando un tavolo permanente ...