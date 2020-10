“Aspettando te”. Barbara D’Urso, la famiglia si allarga: fiocco rosa. Carmelita al settimo cielo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sempre in tv ma attentissima alla sua vita privata, stavolta Barbara D’Urso rompe il protocollo e parla. La signora di Canale 5, di cui lontano dagli schermi si conosce pochissimo, ha infatti toccato un tasto particolarmente nascosto. Così dopo che ieri, si erano vissuti momenti apprensione durante la diretta di Pomeriggio 5. Barbara D’Urso è tornata a parlare di covid e crisi economica. Tra gli ospiti in collegamento, Andrea, un barista di Rieti che ha deciso di vivere nel suo locale e di fare lo sciopero della fame per protestare contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Andrea è in sciopero della fame da lunedì mattina. “Come ti alimenti?”, gli chiede Barbara D’Urso. Lui risponde che si nutre solo di sali minerali. Poi, affaticato, si appoggia al mobile. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 ottobre 2020) Sempre in tv ma attentissima alla sua vita privata, stavoltaD’Urso rompe il protocollo e parla. La signora di Canale 5, di cui lontano dagli schermi si conosce pochissimo, ha infatti toccato un tasto particolarmente nascosto. Così dopo che ieri, si erano vissuti momenti apprensione durante la diretta di Pomeriggio 5.D’Urso è tornata a parlare di covid e crisi economica. Tra gli ospiti in collegamento, Andrea, un barista di Rieti che ha deciso di vivere nel suo locale e di fare lo sciopero della fame per protestare contro la chiusura anticipata di bar e ristoranti. Andrea è in sciopero della fame da lunedì mattina. “Come ti alimenti?”, gli chiedeD’Urso. Lui risponde che si nutre solo di sali minerali. Poi, affaticato, si appoggia al mobile. ...

maparliamodiTZ : Tommaso giuro che sto aspettando te e non sto andando a dormire per vedere in diretta il devasto #GFVIP - paftaalpefto : e giro Termini aspettando te - PEGGYCARTERfake : @iamsamwlsn AMO CI SEI STASERA SÌ? BUCKY STA ASPETTANDO TE - SimonaCroisette : Cara @Bright_Star06 sta aspettando te - Giusy823 : @GiuliaSalemi93 Aspettando te tesoro e ricorda sempre con te?? -

Ultime Notizie dalla rete : “Aspettando te” Eventi food Roma novembre 2020: weekend di colazioni, brunch e pranzi Puntarella Rossa