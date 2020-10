Ascolti tv giovedì 29 ottobre 2020

Leggi su tvblog

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Glidel giovedì, col debutto di AmaSanremo in una seconda serata old style per Rai 1 e quello di X Factor 202o live su Sky Uno. Prime Time Su Rai 1 DOC ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 FBI ha registrato .000 telespettatori, share %. 9-1-1 .000, %. Su Rai 3 Il film 1989 – La scelta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Dritto e rovescio ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 PiazzaPulita ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Real Sociedad – Napoli, UEFA Europa League, è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film G.I. Joe – La vendetta ha registrato .000 telespettatori, share ...