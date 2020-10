Ascolti TV | Giovedì 29 ottobre 2020. Doc va forte (7,5 mln – 28.3%), AmaSanremo no (11.6%). Male il Milionario (8.9%) (Di venerdì 30 ottobre 2020) Doc - Nelle tue Mani Nella serata di ieri, giovedì 29 ottobre 2020, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani – in onda con un solo episodio dalle 21:41 alle 22:45 – ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Canale5 Chi vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 1.636.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 765.000 spettatori (2.8%), mentre 9-1-1 631.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.600.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 1989 – La svolta ha incollato 694.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.165.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.159.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 la partita Real Sociedad-Napoli di Europa League segna 1.515.000 spettatori (5.7%). Sul Nove ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 30 ottobre 2020) Doc - Nelle tue Mani Nella serata di ieri, giovedì 29, su Rai1 Doc – Nelle tue Mani – in onda con un solo episodio dalle 21:41 alle 22:45 – ha conquistato 7.529.000 spettatori pari al 28.3% di share. Su Canale5 Chi vuol essere? ha raccolto davanti al video 1.636.000 spettatori con uno share dell’8.9%. Su Rai2 F.B.I. ha interessato 765.000 spettatori (2.8%), mentre 9-1-1 631.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Le Iene Show ha intrattenuto 1.600.000 spettatori (9.4%). Su Rai3 1989 – La svolta ha incollato 694.000 spettatori con il 2.8%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.165.000 spettatori (6.3%). Su La7 Piazzapulita ha registrato 1.159.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 la partita Real Sociedad-Napoli di Europa League segna 1.515.000 spettatori (5.7%). Sul Nove ...

