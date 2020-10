Ascolti Tv giovedì 29 ottobre 2020 | Doc nelle tua mani | X Factor | Europa League | Le Iene | dati Auditel e share

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 ottobre 2020)Tv giovedì 29, vediamo com’è andata la sfida deglitelevisivi. Dalle ore 10 di oggi idi ascolto edi ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Tra i programmi più attesi l’, con la partita del Napoli, ma anche Xe la fiction seguitissima Doctua. Ti ricordiamo che se non visualizzi idi ascolto di ieri puoi ricaricare la pagina in quanto verranno aggiornati in tempo reale.Tv giovedì 29: i canali Mediaset in prima serata, ecco com’è ...