Ascolti TV | dati Auditel di ieri | giovedì 29 ottobre 2020

(Di venerdì 30 ottobre 2020)dei programmi più visti di, giovedì 29, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7529 spettatori (28.33% di share) poi il programma Ama Samremo 2047 (11.62%); su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1636 spettatori, 8.91% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1600 spettatori (9.40%); su Rai2 il telefilm FBI ha avuto 765 spettatori (2.76%) e a seguire 911 ne ha ottenuti 583 (2.47%) nel primo episodio e 685 (4.24%) nel secondo, mentre il film 1989 – La svolta su Rai3 694 spettatori (2.85%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1165 ...

Ascolti tv ieri: Doc Nelle tue mani(28.3%), Chi vuol essere milionario? (8.9%), Le Iene (9.4%) | Dati Auditel 29 ottobre 2020

