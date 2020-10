Ascoli – Pordenone | le parole di Tesser

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è una delle partite in programma per la sesta giornata del campionato di Serie B. Entrambe le squadre cercheranno la vittoria per migliorare la loro posizione in classifica. In questo momento i padroni di casa occupano la quattordicesima posizione mentre gli ospiti si trovano appena sopra al tredicesimo posto. La situazione delle due squadre è molto simile, infatti entrambe hanno cominciato il campionato in modo davvero altalenante., quali le impressioni di? L’allenatore delAttilioha commentato la partita di domani contro l’, durante la classica conferenza stampa che si è tenuta oggi pomeriggio. Il commento di Diaw, attaccante ...