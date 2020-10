Artena | l’arresto del sindaco | verifiche su favori alla famiglia Bianchi

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Il blitz all’alba dei carabinieri ad, vicino Roma. L’operazione ha portato ad una serie di arresti e misure per un totale di 22 indagati. LEGGI ANCHE: Terrorista di Nizza: per 15 giorni ospite da un parente in Sicilia Minacciò Salvini sui social, antagonista gli regala libro e si scusa Non si esclude che ad … L'articolo, l’arresto delsuproviene da www.meteoweek.com.