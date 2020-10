Arrestato il sindaco di Artena | il paese dei fratelli Bianchi

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ statoildi, ilvicino a Roma finito al centro delle cronache a settembre. Ad, infatti, vivevano i, ora in carcere per l’omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte. Ildel comune, Felicetto Angelini, si trova ai domiciliari.anche un assessore. In totale sono 22 gli indagati. L’operazione dei carabinieri si è svolta stamattina all’alba. Le indagini dei carabinieri della compagnia di Colleferro avrebbero fatto emergere una serie di reati, che vanno dalla concussione all’abuso di ufficio, passando per falsità ideologica in relazione all’approvazione del bilancio di previsione del Comune. Disposta la sospensione ...