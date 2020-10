Arrestato il presunto killer del consulente ucciso a Torino

Leggi su agi

(Di venerdì 30 ottobre 2020) AGI - I Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale dihannoilautore dell'efferato omicidio di Luciano Ollino, il 60enne commercialista efinanziario, trovato assassinato nella notte tra l'8 e il 9 giugno scorso in una strada sterrata di collina trae Moncalieri. Si tratta di un pregiudicato del luogo, 42 anni, venditore di auto, ben conosciuto dalla vittima e suo inquilino in un appartamento di un residence di Pecetto Torinese. L'autore del 'delitto della collina', dopo aver legato ed imbavagliato Ollino, gli aveva sparato contro 6 colpi di pistola all'interno dell'auto del, una Bmw trovata parcheggiata in una piazzola di sosta con il cadavere riverso sul lato passeggero. Le indagini dei militari dell'Arma, ...