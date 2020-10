Argentero e la compagna indignati: "Ora capiamo come mai tanti personaggi pubblicano le foto dei figli" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Luca Argentero e Cristina Marino hanno promesso d'intraprendere azioni legali per alcune foto della figlia Nina Speranza. Luca Argentero e Cristina Marino, lo sfogo: “Siamo schifati” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lucae Cristina Marino hanno promesso d'intraprendere azioni legali per alcunedellaa Nina Speranza. Lucae Cristina Marino, lo sfogo: “Siamo schifati” su Notizie.it.

gossipblogit : Luca Argentero furioso contro Signorini e Oggi per aver pubblicato le foto della figlia - AVRILand1D : Io come la compagna di Argentero - infoitcultura : Argentero e la compagna mostrano la figlia sui social: 'Schifati, costretti a farlo'. Ecco perché - ilgiornale : Duro attacco di Luca Argentero e della Marino ai media che hanno pubblicato le foto della piccola Nina. Poi la deci… - Italia_Notizie : 'Facciamo come ca... ci pare'. Poi Luca Argentero mostra la figlia -