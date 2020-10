Apple al lavoro su un motore di ricerca | alternativa a Apple ?

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Un nuovo e alternativodiin arrivo? Secondo il Financial Times,sta intensificando i suoi sforzi in questo senso, proprio mentre le autorità antitrust statunitensi minacciano multe salate per l'accordo con Google che concede un posizionamento privilegiato del suodisugli iPhone. In una modifica poco nota all'ultima versione del sistema operativo iOS 14,ha iniziato a mostrare i propri risultati die a collegarsi direttamente ai siti quando gli utenti digitano le ricerche dalla schermata principale. Secondo gli esperti questa capacità segna un importante passo avanti nello sviluppo interno die potrebbe costituire la base di un ...

Un nuovo e alternativo motore di ricerca in arrivo? Secondo il Financial Times, Apple sta intensificando i suoi sforzi in questo senso, proprio mentre le autorità antitrust statunitensi minacciano ...