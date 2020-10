Antonella Fiordelisi: nuovo filtro a tema Halloween (Di venerdì 30 ottobre 2020) Antonella Fiordelisi ha lanciato un nuovo filtro Instagram in occasione di Halloween: “Horror Make Up”. Riuscirà a superare il grande successo fatto dagli altri due filtri precedenti “Fior Seduction” e “Glitter Seduction”? Il primo filtro di Antonella, “Fior Seduction“, lanciato poco tempo fa, ha avuto un grandissimo successo. L’altro filtro creato per lei da Edoardo Perrotti, “Glitter Seduction” sta seguendo le sue orme e sta raggiungendo numeri recordArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 30 ottobre 2020)ha lanciato unInstagram in occasione di: “Horror Make Up”. Riuscirà a superare il grande successo fatto dagli altri due filtri precedenti “Fior Seduction” e “Glitter Seduction”? Il primodi, “Fior Seduction“, lanciato poco tempo fa, ha avuto un grandissimo successo. L’altrocreato per lei da Edoardo Perrotti, “Glitter Seduction” sta seguendo le sue orme e sta raggiungendo numeri recordArticolo completo: dal blog SoloDonna

Auriiiii9 : @dafina8_ Il papà di Antonella Fiordelisi - lillydessi : 'Temptation Island', il padre di Antonella Fiordelisi spiega perché è contrario alla storia con Francesco Chiofalo… - crybarons : Che ridere raga, Selvaggia Roma (ex di Lenticchio) si sta trasformando in Antonella Fiordelisi (attuale fidanzata… - Adelediceche : Selvaggia Roma non è ancora entrata nella casa e Antonella Fiordelisi già ha inziato a mandarle arco e frecciatine… - zazoomblog : ‘Temptation Island’ il padre di Antonella Fiordelisi spiega perché è contrario alla storia con Francesco Chiofalo e… -