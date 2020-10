Anticipazioni Gf Vip 5 | quattordicesima puntata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Gf Vip 5 – Photo Credits: TPICosa dobbiamo aspettarci dalla, in onda stasera, del Gf Vip 5? Ecco ledi un appuntamento che si preannuncia molto ricco, con il verdetto dell’eliminato, l’analisi di nuovi scontri e l’ingresso di un nuovo concorrente a lungo atteso che non mancherà di stravolgere le dinamiche fin ad ora createsi. Alfonso Signorini, supportato dagli opinionisti Pupo e Antonella Elia, avrà stasera l’amaro compito di annunciare chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa. In pericolo ricordiamo esserci: Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Stefania Orlando e Francesco Oppini, da 10 giorni in nomination. Gf Vip 5 – Photo Credits: UnDueTre.comGf Vip 5: attesi nuovi scontri e ...