Anticipazioni Domenica In: Panariello ospite nel salotto di Mara Venier (Di venerdì 30 ottobre 2020) Tra gli ospiti della trasmissione di Mara Venier che andrà in onda il 1 novembre alle ore 14 troveremo lo showman Giorgio Panariello. Il giudice di Tale e Quale show parlerà delle tappe più significative della sua carriera oltre che della sua vita privata. Oltre a lui, però, ci sarà un altro ospite d'eccezione. Domenica In, tra gli ospiti anche Beppe Fiorello Grande attesa per l'ospitata di Giorgio Panariello, apprezzatissimo attore di tanti cult italiani. Ormai alla soglia dei 60 anni, ha dichiarato di voler creare una famiglia con la sua attuale compagna Claudia Maria Capellini 25 anni più giovane di lui. Oltre a Panariello la conduttrice intervisterà un altro volto noto della televisione ...

